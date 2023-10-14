شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية على مطار العريش.. والهلال الأحمر يفرغ شحنة مساعدات منظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر مطار العريش بشمال سيناء اليوم السبت، فى استقبال تدفق مساعدات إغاثية قادمة من العديد من الدول لصالح أهالى قطاع غزة، وتسلم ممثلى الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات الدولية والإقليمية تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

وقام رجال الهلال الأحمر المصري بتفريغ شحنة مساعدات منظمة الصحة العالمية.

وكان الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، قال إن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، مؤكدا أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.































