متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لدى حزب الله نحو 130 ألف صاروخ موجهة نحونا وهذه مشكلة خطيرة

أشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأميركية، إلى أنّ "لدى حزب الله نحو 130 ألف صاروخ موجهة نحونا، وهذه مشكلة خطيرة".

وفي وقت سابق، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات ‏من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".