"القسام": قصف مطار بن غوريون وعسقلان وتجمعات للقوات الإسرائيلية برشقات صاروخية

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن قصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين. كما أكّدت قصف عسقلان في غلاف غزة وتجمعات للقوات الإسرائيلية قرب "ياد مردخاي" برشقات صاروخية.

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