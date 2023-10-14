أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه تم تحديد حوالي 30 قذيفة هاون تم إطلاقها باتجاه المواقع الإسرائيلية من لبنان، و"قد دخل بعضها إلى أراضينا"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي ردّ بمهاجمة مصادر إطلاق النار ويواصل الهجوم في الأراضي اللبنانية حتى الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نواصل الهجوم على مصادر النيران في لبنان بعد استهداف مواقعنا بـ30 قذيفة هاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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