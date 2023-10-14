مسؤول حكومي في غزّة: الجيش الإسرائيلي ارتكب اليوم مجازر بمخيمي جباليا والشاطئ وفي دير البلح

أفادت قناة "الجزيرة، عن سقوط 25 قتيلًا و100 جريح على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، خلال تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ الجيش الإسرائيلي ارتكب اليوم مجازر بمخيمي جباليا والشاطئ وفي دير البلح، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال يحاول إرضاء ساحته الداخلية من خلال إراقة الدم الفلسطيني".

وشدد على أنّ "هناك مخططًا صهيونيًا يهدف إلى التهجير القسري لشعبنا من غزة"، موضحًا أنّه "رغم كل مجازر الاحتلال في غزة فشلت مخططات الاحتلال لتهجير شعبنا".