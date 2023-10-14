الطبش: ما يحصل في غزة هو جريمة موصوفة ضد الانسانية،

رأت النائبة السابقة رولا الطبش ان "ما يحصل في غزة هو جريمة موصوفة ضد الانسانية، فاسرائيل وتحت انظار العالم اجمع تضرب عرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية، وتقوم بإبادة جماعية في قطاع غزة، وتمعن في عمليات التدمير، وتستخدم الاسلحة المحرمة دولياً، وتستهدف المستشفيات وتمنع تزويد القطاع بأبسط مقوّمات الحياة المعيشية من ماء وطاقة، وغذاء. امام هذه المأساة بات من واجب كل عربي حر، ومؤمن بحق الانسان، اعلاء الصوت ومناصرة معركة الحق على الباطل" .

من جهة اخرى، دانت الطبش بشدة "الاجرام الاسرائيلي المتمادي بحق الصحافيين واستهدافهم"، واكدت ان "الهمجية التي يتعامل بها العدو الاسرائيلي مع الصحفيين يندرج في اطار ​سياسة​ ترهيب الاعلام والتعمية على جرائمه والتي ينتهجها دائماً".

واذ شددت على "وجوب تحييد الاعلاميين الذين يحملون دماءهم على اكفهم لينقلوا للعالم صورة الواقع وما تقوم به آلة الحرب الصهيونية".

وجددت الطبش تعازيها للجسم الصحافي في لبنان باستشهاد المصور عصام عبدالله، راجية الله أن يمنّ بالشفاء العاجل على الصحفيين الذين اصيبو ا جراء الاعتداء الآثم.