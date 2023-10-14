رحمة دان الاعتداء الإسرائيلي على الصحافيين: ليس غريبًا على الكيان الغاصب أن يتوسل هذه الأساليب

دان النائب السابق اميل رحمه "إقدام إسرائيل على الاعتداء على الصحافيين والمصورين في جنوب لبنان، والذي أدى إلى استشهاد المصوّر في وكالة "رويتز" عصام عبدالله وجرح أربعة آخرين من زملائه".
واعتبر رحمه أنّ "إسرائيل قامت بجريمة موصوفة ومتعمدة عن سابق تصور وتصميم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وليس غريبًا على الكيان الغاصب أن يتوسل هذه الأساليب الوحشية، خصوصًا مع الإعلاميين الذين يخشى كشفهم لانتهاكاته وجرائمه".
وختم بالقول: "رحم الله الشهيد عصام عبدالله، والشفاء العاجل للجرحى. واتوجه من عائلة عبدالله باصدق التعازي القلبية وخالصها".
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