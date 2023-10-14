مطر من دار الفتوى: تبقى لدينا المصلحة الوطنية والحكمة بعدم زج لبنان بأي حرب

شارك النائب إيهاب مطر في الاجتماع التضامني الذي دعا اليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث خصص لدعم أهل غزة ونصرتهم.

واشار بعد الاجتماع، الى اننا "لبّينا دعوة دريان الى دعم ما يحصل في فسلطين، والى دعم الشعب الفلسطيني والقضية ضد آلة القتل المستمرة من العدو الاسرائيلي، وتحدثنا ضمن هذا الاطار وشددنا على ضرورة الا يكون الشعب الفلسطيني وحده".

ولفت الى ان"نحن اللبنانيين متضامنون مع الشعب الفلسطيني، معنوياً وسياسياً وديبلوماسياً واعلامياً، ونراهن على دور الدول العربية الكبرى للتدخل ووقف القصف الاجرامي على فلسطين، وتأمين ممرات آمنة لدخول المساعدات الى الشعب الفلسطيني، كما نراهن على تسلم منظمة التحرير الفلسطينية زمام الامور والعمل على ارساء الاستقرار من منطلق وطني"، معربا عن "تضامنه مع هذا الشعب المظلوم ومع صاحب كل ارض مغتصبة، خصوصا أن له الحق بالدفاع عن نفسه".

واكد ان "تبقى لدينا المصلحة الوطنية والحكمة بعدم زج لبنان بأي حرب، لذلك نتمنى العمل على تأمين وتحصين داخلنا بدايةً من انتخاب رئيس للجمهورية من دون وجود اي مبرر للمماطلة".