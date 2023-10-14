بلدة الخيام شيّعت الصحافي الشهيد عصام العبدالله في حضور فاعليات سياسية وإعلامية

ودّعت بلدة الخيام الجنوبية، الزميل المصور الشهيد عصام العبدالله، الذي استشهد بالأمس أثناء قيامه بواجبه الصحافي، مع مجموعة من الصحافيين في بلدة علما الشعب، بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي أسفر عن إصابة عدد من الزملاء أيضا بجروح. واستقبل جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم اللبناني برش الارز والورود، وجاب به اهله ومحبوه الكثر طرقات البلدة محمولاً على الاكف.

وبعد الصلاة، نقل جثمانه من منزله في الخيام الى جبانة البلدة، وشارك في التشييع حشد كبير من الاعلاميين والسياسيين وفاعليات المنطقة وابناؤها الذين دانوا الاعتداء السافر على الجسم الاعلامي مما ادى الى استشهاد العبدالله وجرح 4 آخرين.

ومن المشاركين بالمراسم النواب: علي حسن خليل، الياس جرادي، علي فياض، حليمة القعقور، وفراس حمدان، وفد ممثلا قائد الجيش والمخابرات على رأسه العميد الركن رودولف هيكل، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة الزميل فارس الجميل الذي قدم التعازي باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشخصيات دينية وحزبية واعلامية وحشد من اهالي البلدة.