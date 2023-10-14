هيثم زعيتر: لمُعاقبة المُجرمين الجُناة وتوفير الحماية للصحافيين كما المدنيين

أدان عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر "جريمة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحافيين، التي أدت إلى استشهاد الصحافي عصام عبدالله وجرح عدد من الصحافيين في جنوبي لبنان، واستشهاد 8 صحافيين فلسطينيين في قطاع غزة وفُقدان أخرين، فضلاً عن إصابة آخرين بجراح، حيث يهدف الاحتلال من جرائمه هذه إلى مُحاولة التعتيم على كشف حقيقة عدوانه المُتمادي".

ورأى أن "هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء، حيث لا يُفرق بين طفل ومُسن وإمرأه، بل يرتكب إبادة جماعية، ويُركز بشكل خاص على استهداف الإعلاميين، وهو ما جرى في مرات عدة، وهذا دليل ساطع على تعمده اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي كانت تعمل على نقل وكشف حقيقة جرائمه وعدوانه".

وشدد على "أهمية العمل على مُحاكمة مسؤولي الاحتلال على هذه الجرائم أمام "المحكمة الجنائية الدولية" والهيئات والمُنظمات الدولية، وضرورة ضغط المُجتمع الدولي في ذلك، لمُعاقبة المُجرمين الجُناة، وتوفير الحماية للصحافيين كما المدنيين".