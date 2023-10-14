الحاج حسن: نتمنى ان نرى جميع الافرقاء اللبنانيين على مركب واحد يبحر في فضاء الوطن

كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، أنّه "سيتم الاعلان في الوقت المناسب عن النتائج التي توصلت اليها السفينة البحثية لتنفيذ دراسة مسح المخزون السمكي في المياه اللبنانية، مما سينعكس بالايجاب على مستقبل الثروة السمكية في لبنان، وسيجعل الوزارة تعتمد على هذه النتائج من أجل توجيه الصيادين والمربين، وبالتالي سنشهد نهضة تطويرية للقطاع في لبنان تعتمد على حقائق علمية وأرقام دقيقة".

وتمنى الحاج حسن خلال زيارته للسفينة البحثية التي تزور مرفأ بيروت، ان "نرى جميع الافرقاء اللبنانيين على مركب واحد يبحر في فضاء الوطن الغالي على الجميع".

ويأتي عمل السفينة، بالتعاون والدعم من الهيئة العامة لمصايد الاسماك في البحر المتوسط GFCM تحت اشراف دائرة الصيد المائي والبري في وزارة الزراعة بإدارة وتنسيق اعمال هذا المسح بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية.