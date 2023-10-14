شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يبحث مع بلينكن الأزمة بين إسرائيل وغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير وانغ يي تحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفياً السبت بشأن الأزمة في إسرائيل وغزة.

وجاء في البيان أن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، محذرة من أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتصاعد وقد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال وانغ، لبلينكن: «ترفض الصين كل الأفعال التي تؤذي المدنيين وتندد بالممارسات التي تنتهك القانون الدولي».

وفي وقت سابق أكدت الصين، أنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الصيني في لقاء سابق، الجمعة، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إن القضية الفلسطينية هي لب المشكلة في الشرق الأوسط».

وأكد وانغ يي، أن المشكلة الأساسية تتمثّل في أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تأخر كثيراً.

من جانبه، أكد بوريل أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستقر، مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بجدية أكبر لجعل فلسطين دولة مستقلة.