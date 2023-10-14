بدعوة من المملكة العربية السعودية ، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة، اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. وسيعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة.



كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد العسكري في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.