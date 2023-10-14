بنسبة 15%.. بدء تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة الشركات المنتجة لكافة السلع، لتحديد نسبة التخفيض تنفيذًا لمبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التي أطلقتها الدولة بهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية والحد من احتكارها، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية في تصريح اليوم، أنه جرى التواصل مع الشركات المنتجة والمعبأة للزيوت الخليط بجميع أحجامها بداية من 700 مليمتر حتى 5 لتر، وقدمت إحدى الشركات تخفيضات بلغت 15% للمواطنين، بواقع 68 جنيه للكرتونة المعبأة 12 زجاجة، وقدمت شركة أخرى خصومات 68,13 جنيه لكل كرتونة 700 ميلي، وخصم 91,88 جنيه لكل كرتونة 1 لتر، وخصم 64,35 جنيه لكل كرتونة سعة 2,1 لتر، وخصم 134,36 جنيه لكل كرتونة 5 لتر، إضافة إلى خصم 2% للتجار.

وأوضح أن اللجنة تواصل تجميع معلومات من الشركات حول نسبة الخصم للمواطنين، مؤكدًا أنه سيجري التزام التاجر القطاعي بنسب التخفيض، وستجري المتابعة المستمرة على هذه الشركات بتفعيل نسب الخصم التي أقرتها.

وتبدأ اليوم السبت، أول أيام مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التي أقرتها الدولة، والمقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، بهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية والحد من احتكارها.