شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم ندوة عن الدور العربى فى حرب أكتوبر يوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، ندوة عن "الدور العربى في حرب أكتوبر"، في تمام الساعة السادسة مساء بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن يتحدث فيها اللواء طيار سمير عزيز، واللواء مجدى شحاتة، والخبير الاستراتيجي الدكتور عبد العليم محمد، يدير اللقاء الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى .

وكانت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، نظمت من قبل لقاء مفتوحاً مع وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فائق.

وقال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، إن اللقاء يأتى فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاماً على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية وخمسين عاماً على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فائق الذى يتحدث فى اللقاء عن تجربته الثرية باعتباره أحد الضباط الأحرار قبل ثورة 23 يوليو، والملفات التى تولاها بعدها من بينها الملف الإفريقى ووزارتى الإرشاد القومى والشئون الخارجية، ثم تجربته فى مجال حقوق الإنسان، وبعدها تُجرى مناقشات بينه وبين الحاضرين.