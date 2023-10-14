الجيش الإسرائيلي: نستعد لتوسيع نطاق هجماتنا في غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية في غزة، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

ولفت، في بيان، إلى أنّ الكتائب المختلفة وقوات الجيش تنتشر في كافة أنحاء البلاد استعدادًا لرفع مستوى الجاهزية وتمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب، ولا سيما العملية لبرية الواسعة".

وتواصل إسرائيل غاراتها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.