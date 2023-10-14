أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية في غزة، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.
ولفت، في بيان، إلى أنّ الكتائب المختلفة وقوات الجيش تنتشر في كافة أنحاء البلاد استعدادًا لرفع مستوى الجاهزية وتمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب، ولا سيما العملية لبرية الواسعة".
وتواصل إسرائيل غاراتها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نستعد لتوسيع نطاق هجماتنا في غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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