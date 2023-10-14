هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر وسنستأنف استرتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، على أنّه "لا هجرة من الضفة ولا من غزة، وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر"، مؤكدًا أنّ "أهل غزة متجذرون في أرضهم متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا".

ولفت، في تصريح متلفز، إلى أنّ "المقاومة بدأت كتابة التاريخ بطوفان الأقصى الذي شكل بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا"، مشيرًا إلى أنّ "العدو لم يستطع جيشه الجبان مواجهة رجالنا الشجعان، فلجأ إلى ارتكاب المجازر"، موضحًا أنّ "العدو يعتقد أن مجازره ستمحو عار الذل والانكسار بعد ضربة القسام الاستراتيجية".

وأكّد هنية "أننا سنستأنف استرتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة"، متوجهًا للإسرائيليين بالقول: "إنّ الضربة الاستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال".