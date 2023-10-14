ذكر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أنّ "مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حماس". ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى "أنني أخطأت في تقديري عندما قلت إن "حماس" لن تجروء على التحرك ضدنا لسنوات"، وادعى الالتزام بـ"إعادة الأسرى والمفقودين ومئات العائلات لا تعرف مصير أبنائها"، مشيرًا إلى انّ "العملية الحالية هدفها أكبر من القضاء على حماس"، مشيرًا إلى أنّه "من بين أهدافنا عدم خوض حرب على جبهات متعددة".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: هدفنا أكبر من القضاء على "حماس" ومن بين أهدافنا عدم خوض حرب على جبهات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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