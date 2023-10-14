شولتس ونتانياهو أكدا هاتفيًا أهمية منع "حزب الله" من دخول الصراع

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحثا خلالها مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبنستريت، الى ان "اليوم، اتصل شولتس مرة أخرى بنتانياهو، وأبلغ نتنياهو شولتس بالوضع الحالي في إسرائيل، وبتشكيل حكومة طوارئ".

وأضاف هيبستريت، "أكد الجانبان على أهمية تجنب نشوب صراع إقليمي، وعلى وجه الخصوص منع تدخل حزب الله في الصراع الحالي".

وتابع "ومن جانبه أكد نتنياهو على جهود إسرائيل لحماية المدنيين في قطاع غزة، والتي تعرقلها حماس، فيما أكد شولتس وقوف ألمانيا الكامل مع شعب إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة وشدد على أن ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق، انتقد شولتس امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطات الفلسطينية عن إدانة عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن وقف المساعدات الألمانية للفلسطينيين.