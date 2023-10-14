افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بان "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تنظيف للأنفاق على الطريق المتّجهة من المطار باتجاه خلدة اعتبارًا من الساعة 05،00 ولغاية الساعة 07،00 من يوم غد 15/10/2023"، لافتة الى انها "ستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع السير على المسلك المذكور".
وطلبت من "المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام" .
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير غدا على الطريق المتّجهة من المطار باتجاه خلدة بسبب أعمال التنظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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