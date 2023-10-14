قوى الامن: تدابير سير غدا على الطريق المتّجهة من المطار باتجاه خلدة بسبب أعمال التنظيف

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بان "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تنظيف للأنفاق على الطريق المتّجهة من المطار باتجاه خلدة اعتبارًا من الساعة 05،00 ولغاية الساعة 07،00 من يوم غد 15/10/2023"، لافتة الى انها "ستؤدّي هذه الأشغال إلى قطع السير على المسلك المذكور".

وطلبت من "المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام" .