الجيش: دهم في حي الشراونة- بعلبك وضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

افادت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، عن ان "بتاريخ 13/ 10 /2023، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات وسلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية ومبالغ مالية وأجهزة خلوية وأعتدة عسكرية".
واشارت في بيانن الى ان "بتاريخ 14/ 10 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في المنطقة المذكورة وأوقفت السوري (ع.أ) لانتمائه إلى عصابة المطلوب (ح.ج)، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية والعملات المزوّرة. كما أوقفت عددًا من المطلوبين بجرائم الخطف والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار وتجارة المخدرات، وضبطت أسلحة حربية وبنادق صيد وذخائر مختلفة، وكمية من المخدرات وبعض الأجهزة الخلوية وكاميرات المراقبة ومبالغ نقدية مزورة. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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