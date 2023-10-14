خواجة: قدوم الأساطيل ووحدات النخبة إلى إسرائيل يؤشر الى التهديد باستخدام القوة الخشنة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إن مشهد قدوم الأساطيل وإرسال الطائرات ووحدات النخبة إلى إسرائيل بذريعة حمايتها من قطاع غزة الصغير المحاصر، يؤشر إلى أمرين أساسيين: عودة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى دبلوماسية الأساطيل، والتهديد باستخدام القوة الخشنة لإخضاع المناوئين لسياساتها. والتخلي عن مفهوم القوة الناعمة، وزيف المناداة بشعارات الديمقراطية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

ولفت الى ان "سقوط وظيفة "إسرائيل" التي من أجلها زُرعت بين أضلاع المنطقة العربية؛ فبدل تأمين حماية المصالح الاستعمارية لتلك الدول، باتت بحاجة إلى حمايتها المباشرة".