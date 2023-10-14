أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا مُجدداً عصر اليوم في 14/10/2023 مركزًا ‏للمراقبة والرصد تابعًا لقوات الإحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وتم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية". ‏ ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا مركزًا للمراقبة والرصد تابعًا للإحتلال في مزارع شبعا وتم تدمير جزء كبير من تجهيزاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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