روداكوف من النبي شيت: العدوان الإسرائيلي على غزة مرفوض من الناحية الأخلاقية والإنسانية

زار سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف مقام السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت.
ووضع روداكوف إكليلاً من الورد على الضريح، وجال في أرجاء المقام مبدياً إعجابه "بالأمم التي تمجد شهداءها". واعتبر أن "العدوان الإسرائيلي على غزة والحصار البري والبحري والجوي عليها، يتماهى مع وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يشبه حصار ليننغراد، وهو عدوان مرفوض من الناحية الأخلاقية والإنسانية".
بدوره عبّر ياسر عباس الموسوي بالضيف، عن "أمله في أن تضطلع روسيا بدور أكبر في ما يتعلق بنصرة شعوب المنطقة المظلومة".
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