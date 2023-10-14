افاد المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال عون، عن انه "أجرى اتصالاً هاتفياً بعائلة المصور الشهيد عصام عبدالله، وبمكتب بيروت في وكالة رويترز، مقدماً التعازي بالشهيد عبدالله الذي سقط بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الإعلاميين في علما الشعب خلال تغطيتهم للتطورات في الجنوب".
وأكد عون ان "استهداف العدو الإسرائيلي لعصام ورفاقه الاعلاميين، الذين من المفروض ان يكونوا محميين بحصانة القانون الدولي، هو محاولة مكشوفة في مخطط اسرائيل المستمر في طمس الحقائق عن عدوانها ضد الشعب الفلسطيني والأراضي اللبنانية"، منوها بما "قدمه عبد الله في مسيرته الاعلامية وشهادته بالكاميرا والصورة للحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر عون: استهداف العدو الإسرائيلي لعصام ورفاقه الإعلاميين محاولة مكشوفة في مخططه لطمس الحقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.