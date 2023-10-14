عون: استهداف العدو الإسرائيلي لعصام ورفاقه الإعلاميين محاولة مكشوفة في مخططه لطمس الحقائق

افاد المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال عون، عن انه "أجرى اتصالاً هاتفياً بعائلة المصور الشهيد عصام عبدالله، وبمكتب بيروت في وكالة رويترز، مقدماً التعازي بالشهيد عبدالله الذي سقط بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الإعلاميين في علما الشعب خلال تغطيتهم للتطورات في الجنوب".

وأكد عون ان "استهداف العدو الإسرائيلي لعصام ورفاقه الاعلاميين، الذين من المفروض ان يكونوا محميين بحصانة القانون الدولي، هو محاولة مكشوفة في مخطط اسرائيل المستمر في طمس الحقائق عن عدوانها ضد الشعب الفلسطيني والأراضي اللبنانية"، منوها بما "قدمه عبد الله في مسيرته الاعلامية وشهادته بالكاميرا والصورة للحقيقة".