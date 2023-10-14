المجلس العام الماروني: لوقف الحروب ونشر ثقافة السلام والأخوة بين البشر

دانت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى استهداف الاعلاميين خلال تغطيتهم العدوان على غزة. واشارت الى اننا "تلقّينا بحزن شديد خبر استهداف الطواقم الصحافية في الجنوب اللبناني، الذي أدّى إلى استشهاد المصور عصام العبد الله وإصابة عدد من الصحافيين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الأحداث الأمنية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل".

ولفتت الى ان "أمام هذه الفاجعة الُمدانة، إنّ المجلس العام الماروني إذ يستنكر وبشدة هذه الوحشية تجاه الجسم الإعلامي المخوّل دون سواه نقل الوقائع والحقائق، وقد غدرت به يد العدو الغاشم، وإننا إذ نرفع الصلاة لراحة نفس الشهيد عصام العبد الله ونعزّي أهله ونسأل الشفاء للجرحى والمصابين، نتوجّه بنداء إلى المجتمع الدولي وبلدان القرار للعمل معًا لوقف هذه الحروب ولنشر ثقافة السلام والأخوة بين البشر".

وطالبت القوى السياسية اللبنانية بـ"التداعي فورًا لإنجاز الإستحقاق الرئاسي والإنكباب على معالجة الملفات الداخلية العالقة والمتراكمة، واستكمال العمل على ملف النزوح السوري، والأهم، تحصين لبنان من التطورات الخطيرة المحيطة به وتجنيبه مخاطر فقدان السيطرة، خوفًا من الإنزلاق إلى نزاعات لا قدرة لديه على مواجهتها وما قد تتركه من إنعكاسات على ساحته" .