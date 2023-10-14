أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ على اللبنانيين وحزب الله أن "يبقوا في منأى من النزاع" بين إسرائيل وحماس، معربة عن "قلق بالغ" حيال الوضع المتوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال الاليزيه خلال احاطة صحافية ان على حزب الله واللبنانيين ان "يلتزموا واجب ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الاولى".
كانت هذه تفاصيل خبر الإليزيه: على اللبنانيين وحزب الله البقاء في منأى من النزاع وضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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