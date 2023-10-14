شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب بمؤتمر للسلام وتوفد مبعوثاً إلى الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشددت على ضرورة أن تكون الدول الكبرى عند تعاملها مع القضايا الساخنة، موضوعية ومحايدة، وأن تحافظ على الهدوء وضبط النفس، وأن تأخذ زمام المبادرة في الالتزام بالقانون الدولي، وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حول الأزمة في إسرائيل وغزة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن بكين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، محذرة من أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتصاعد وقد يخرج عن نطاق السيطرة. وقال وانغ، لبلينكن: «ترفض الصين كل الأفعال التي تؤذي المدنيين وتندد بالممارسات التي تنتهك القانون الدولي». كما أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستُرسل «قريباً» مبعوثها الخاص إلى الدول المعنية في الشرق الأوسط لوقف العنف ونزع فتيل الصراع الجاري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وكان وانغ يي، قد قال في مؤتمر صحفي مشترك عقب انعقاد الجولة الـ12 من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي، إن بكين تقف بجانب السلام والعدالة والقانون الدولي والتطلعات المشتركة لأغلب الدول والضمير الإنساني بشأن القضية الفلسطينية. وأكد أن هذه الجولة من الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، أدت إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين وتدهور حاد في الوضع الإنساني، مضيفاً أن الصين تدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين، وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي. وأوضح أن الأولوية القصوى هي التوصل إلى وقف إطلاق النار، ووقف الصراع في أقرب وقت، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة المدنيين على نحو كامل. وتابع الوزير الصيني: إنه ينبغي على جميع الدول المعنية الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والتمسك بالموضوعية والعدالة، وإفساح المجال أمام الأمم المتحدة، لكي تلعب دورها المنوط بها في حل القضية الفلسطينية، بالتزامن مع توصل مجلس الأمن إلى إجراءات عملية. وكان وزير الخارجية الصيني، قد أكد سابقاً أن القضية الفلسطينية كانت دائماً في قلب قضايا الشرق الأوسط، ويكمن السبب الرئيسي لهذه القضية في أن طموح فلسطين إلى إقامة دولة مستقلة، الذي طال انتظاره، لم يتحقق، وأن الظلم التاريخي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني لم يتم تداركه. (وكالات)