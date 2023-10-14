شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى مراعاة الوضع الإنساني في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة «حماس» يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث تجري محادثات مع نظيريها المصري والتركي: «قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني... هذه معضلة كبيرة يصعب حلها».

وتناقش برلين مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين كيفية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، وتعمل مع مصر وإسرائيل لإيجاد حلول بشأن المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل هناك.