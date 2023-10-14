شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: القانون الدولي «لا يجيز» إجلاء الفلسطينيين من غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، أن القانون الدولي «لا يجيز» القيام بعملية إجلاء؛ وذلك بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بوجوب مغادرة شمال قطاع غزة استعداداً لهجوم بري محتمل.

وقال سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب البلاد «من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ولكن دائماً ضمن حدود القانون الدولي الإنساني الذي لا يجيز إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب ما قالت الأمم المتحدة».

وصرّح في وقت سابق أنه يدين بشدة ومن دون أي التباس هجوم حماس على إسرائيل، وكذلك قتل إسرائيليين، مطالباً بالإفراج فوراً عن جميع «الرهائن الإسرائيليين».

وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي الذي لا يزال في الحكم في انتظار إجراء انتخابات جديدة، كون نتيجة الانتخابات السابقة لم تسمح بتشكيل حكومة، أن هذا النزاع الذي يتسبب «بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم» لن يعالج إلا عبر «الاعتراف بدولتين، إسرائيلية وفلسطينية».

وأبدى حلفاؤه في اليسار الراديكالي في الأيام الأخيرة انتقاداً شديداً لرد تل أبيب على هجوم حماس.

بعد أسبوع على اندلاع الحرب بين قطاع غزة وإسرائيل، نزح آلاف الفلسطينيين السبت داخل قطاع غزة جنوباً، بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء مدينة غزة، مع ترجيح احتمال حصول عملية برية رداً على الهجوم غير المسبوق على إسرائيل.