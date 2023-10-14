شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تستقبل رعايا أجانب يتم إجلاؤهم من إسرائيل جواً وبحراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - (أ ف ب)

تشهد قبرص تدفق رعايا أجانب يتم إجلاؤهم من إسرائيل جواً وبحراً، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، بحسب ما أكد مسؤولون، السبت.

ووصل مئات الرعايا الأجانب من إسرائيل إلى الجزيرة المتوسطية على متن رحلات جوية عسكرية وسفن سياحية، في أعقاب هجوم «حماس» المفاجئ على جنوب إسرائيل الأسبوع الماضي.

وتبعد قبرص عن إسرائيل 250 كيلومتراً فقط (155 ميلاً).

وشهد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر تسلل مقاتلين من حركة «حماس» عبر حدود غزة إلى جنوب إسرائيل عن طريق البر والجو والبحر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز نحو 150 آخرين.

وردّت إسرائيل بقصف متواصل لقطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص حتى الآن، وبقطع إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه عن القطاع الساحلي المحاصر منذ فترة طويلة.

وتوقع مسؤولون قبارصة، السبت، وصول مزيد من الأشخاص إلى الجزيرة في الأيام المقبلة، بينهم مواطنون أمريكيون سيتم نقلهم جواً، فضلاً عن سفن سياحية من المقرر أن تصل إلى ميناء ليماسول في جنوب البلاد الأحد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فعّلت قبرص آلية الإنقاذ الإنساني في البلاد، لتوفّر مركز نقل آمناً للمواطنين الأجانب من إسرائيل بعد هجوم حماس. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تؤمّن رحلات جوية مستأجرة لمساعدة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين الباحثين عن وسيلة آمنة لمغادرة إسرائيل.

وأعربت فيكتوريا نولاند، المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية في منشور لها السبت على منصة «إكس» عن شكرها لدعم نيقوسيا «للمواطنين الأمريكيين الذين يعبرون قبرص في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية ثيودوروس غوتسيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون «سي واي بي سي» CyBC الرسمية السبت، إن 100 شخص، بينهم ثمانية قبارصة، وصلوا إلى الجزيرة الجمعة على متن طائرات تابعة للقوات الجوية البريطانية والدنماركية، مع توقع وصول المزيد.

ومن المتوقع وصول قرابة 2100 شخص على متن سفينة من ميناء حيفا الإسرائيلي الأحد، ووصول سفينة سياحية أخرى، بحسب موقع «فيلي نيوز» Philenews الإخباري القبرصي.

ولفت غوتسيس إلى أنه لا يستطيع تأكيد العدد الإجمالي، لأن الوضع يتغير باستمرار، لكنه قال إن «إدارته ممكنة».

وقالت الحكومة، إنها تتوقع أن يزداد عدد الراغبين في مغادرة إسرائيل في الأيام المقبلة.

وعززت قبرص الإجراءات الأمنية عند نقاط الدخول ونقاط التفتيش والسفارات وأماكن العبادة وغيرها من المناطق العالية الخطورة، وبينها المؤسسات اليهودية.

ونقلت سفينة سياحية غادرت حيفا قرابة 300 مواطن من الاتحاد الأوروبي، معظمهم من المجر، إلى ميناء مدينة لارنكا الساحلية القبرصية الجمعة.

ومن المتوقع أن يستقل 150 إسرائيلياً السفينة نفسها للعودة إلى بلادهم. وتوقفت الرحلات الجوية التجارية من قبرص إلى إسرائيل، بعدما علّقت شركة الطيران القبرصية «توس إيروايز» TUS Airways رحلاتها بين البلدين، اعتباراً من السبت، وهي آخر شركة طيران تعلق خدماتها.