إسرائيل تتحدث عن "الهجوم البري" والقسام ترد: هذا ما ينتظركم

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته "انتشرت في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".

الى ذلك، نشرت كتائب "القسام" الجناح العسطري لحركة "حماس" مقطع فيديو لما يبدو أنه مناورات سابقة، وجهت فيه رسالة إلى القوات الإسرائيلية البرية قائلة "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" مناورات تظهر التجهيز والقدرات العالية لدى مقاتلي "القسام"، حيث ظهروا وهم ينقضون على آليات عسطرية ويأسرون من فيها، باستخدامهم مهارات عسكرية عالية.