شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تنشر 20 ألف جندي في شمال أوروبا 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت، إن المملكة المتحدة ستنشر 20 ألف جندي بريطاني في شمال أوروبا العام المقبل ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في المنطقة.

وأضاف سوناك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن دول الشمال هي "بعض أقرب شركاء بريطانيا وحلفائها"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

شراكة استراتيجية

تأتي التصريحات بعد اجتماع سوناك مع قادة دنماركيين وسويديين ونرويجيين أمس الجمعة، عندما وقع شراكة استراتيجية جديدة مع السويد لتعزيز العلاقة عبر الأمن والدفاع والعلوم والابتكار وكذلك الطاقة والتجارة.