شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل ارتفاعًا قياسيًا في الإصابات بحمى الضنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في باكستان عن ارتفاع الإصابات بحمى الضنك في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت إدارة الصحة في إقليم البنجاب اليوم، أنه تم الإبلاغ عن 214 حالة إصابة جديدة على الأقل بحمى الضنك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية العام الجاري إلى 6431 حالة إصابة، مؤكدة بحمى الضنك في الإقليم.

مدينة لاهور

وذكرت الإدارة، أن مدينة لاهور عاصمة الإقليم تتصدر عدد الإصابات بحمى الضنك، وذلك بعد تسجيل 2553 حالة فيها، وتليها مدينة روالبندي بـ 1805 حالات، وملتان بـ 706 حالات ، وكوجرانوالا بـ 355 حالة، وفيصل أباد بـ 279 حالة.

وأشارت إلى أن 153 مريضًا بحمى الضنك يتلقون حاليًا العلاج في مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البنجاب، منهم 64 مريضًا في لاهور وحدها.