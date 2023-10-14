شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية عن قوافل المساعدات لفلسطين: مصر القلب النابض للأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني وحياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، واصفا إياها بأنها مصر الكبيرة الداعمة للقضية الفلسطينية والقلب النابض للأمة العربية بالأفعال التي هي أصدق من كل الشعارات، قائلا "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".

وكانت قد انطلقت صباح اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة ١٠٦ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن ٥٠ ألف قطعة ملابس وأكثر من ٣٠٠ ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبي وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية

وفي السياق ذاته، أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان، مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.