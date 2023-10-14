"القسام": انتشال جثمان الجندي تومير ألون نمرودي الذي قتل في قصف إسرائيلي بمكان احتجازه

أعلنت كتائب "القسام"، انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي تومير ألون نمرودي الذي قتل في قصف إسرائيلي بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

وفي السياق، أفادت قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، بأنّ "هناك خطرًا على حياة أسرى الاحتلال بسبب استمرار القصف وانقطاع الكهرباء والماء".