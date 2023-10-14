المفوضية الأوروبية أعلنت مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة ثلاث مرات

أشار المفوض الأوروبي يانيز ليناركيتش إلى أنّ المفوضية الأوروبية تبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، معلنًا عن متضاعفة المساعدات الإنسانية ثلاث مرات.
ولفت إلى أنّه "ستساعد المساعدات في ضمان إمكانية تزويدهم بالضروريات الأساسية"، موضحًا أنّه "من الأهمية بمكان ضمان الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية".
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