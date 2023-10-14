"الجهاد الاسلامي" نفت صحة بيان نُسب للحركة حول سقوط عناصر لها في جنوب لبنان

افادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الى انه "يجري تداول بيان منسوب لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عبر مجموعات التواصل، يزعم سقوط شهداء للحركة اليوم انطلاقاً من الجنوب اللبناني"، مؤكدة أن "البيان المذكور لم يصدر عن الحركة، وليس له أساس من الصحة".

وحذرت من "أجندات معادية تريد تشتيت جهود المقاومة وإرباك صفوفها، فإننا ندعو الزملاء الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر، وإلى استيقاء المعلومات من مكاتبنا الإعلامية ومنصاتنا الرسمية".