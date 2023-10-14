اشار وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الى ان "الحكومة قدمت شكوى للأمم المتحدة بشأن قصف إسرائيل للصحفيين"، معتبرا ان "إسرائيل ضربت بعرض الحائط احتياطات الفريق الإعلامي وقصفته".

كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: حكومة تصريف الاعمال قدمت شكوى للأمم المتحدة بشأن قصف إسرائيل للصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.