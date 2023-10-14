إنطلاق المسيرة الإيمانية الوطنية من جبيل إلى عنايا

انطلقت منذ بعض الوقت، المسيرة الوطنية الإيمانية من حبوب جبيل قرب مدرسة راهبات الSaints Cœurs إلى دير مار شربل في عنايا، سيرا على الأقدام، بمشاركة كثيفة من المواطنين من المناطق اللبنانية كافة، حاملين صور القديس شربل والأعلام اللبنانية والفاتيكانية، حيث تختتم المسيرة عند التاسعة مساء بالذبيحة الالهية التي يترأسها راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ورئيس دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة، وتحييها المرنمة كارلا رميا وجوقة الصوت العتيق. وتم تأمين كافة المواصلات ذهابا وايابا مجانا لكافة المناطق اللبنانية.

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