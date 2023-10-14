أبو فاعور: لضرورة القيام بالفحص المبكر لسرطان الثدي لدرء المخاطر

وجه عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، نداء الى سيدات راشيا والبقاع الغربي "بضرورة القيام بالفحص المبكر لسرطان الثدي، الذي يمكن أن يعفي من الكثير من المخاطر في مراحل لاحقة"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا.

ولفت إلى أنّ "الجميع يعلم أن مسألة الكشف المبكر عن سرطان الثدي أساسية ومصيرية لحياة الكثير من السيدات، ونحن نعلم أنه للأسف، نتيجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي حصل مؤخرا ونتيجة الإنهيار في كل منظومة خدمات الدولة، بدأ يحصل تراجع في حملات التوعية التي تحصل، سواء في مسألة سرطان الثدي أو غيرها من المجالات الأخرى التي كانت تقوم بها وزارة الصحة أو غيرها من الوزارات، رغم تقديري الكبير للجهد الذي تقوم به وزارة الصحة، لكن طبعا نقص الميزانيات، والإشكالات في الإدارة والاوضاع الإقتصادية والإجتماعية، انعكست على حياة اللبنانيين وعلى وضعهم الإقتصادي، ولكن لا نريد أن تنعكس على وضعهم الصحي بشكل كبير".