اشار رئيس "تيار الكرامة" وعضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي، بعد لقاء دار الفتوى الذي دعا اليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي حضره 18 نائباً سنياً "نصرةً لغزة ولفلسطين"، الى ان "عندما نلبّي دعوة دريان للقاء نصرة لغزة، واهلنا الذين يتعرضون لإبادة جماعية، فإننا لسنا فقط 18 نائباً سنيا، وانما نحن نمثّل الوجدان الاسلامي والعربي والوطني ونمثّل ضمير الاحرار في كل العالم. وليعلم الظالمون ان دماءنا لن تذهب هدراً".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: نحن نمثّل الوجدان الاسلامي والعربي والوطني ونمثَل ضمير الاحرار في كل العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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