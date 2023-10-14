60 قتيلا ومصابا في هجوم داعشي على مسجد بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل أكثر من 19 شخصا وأصيب 40 بهجوم انتحاري شنه داعش على مسجد في شمال أفغانستان أمس الأول. ووقع الانفجار بينما كان مصلون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد إمام الزمان في بول-إي- خمري عاصمة ولاية بغلان. وقال مدير الإعلام في الولاية مصطفى أسد الله هاشمي في تقييم أولي «نتيجة لهجوم انتحاري.. قتل 7 من المواطنين الشيعة وأصيب 15 آخرون». وأضاف «قوات الأمن والتحري توجهت إلى منطقة الحدث المفجع للتحقيق في كيفية وقوعه».

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