أبو الغيط لبيربوك: غزة تتعرض لعقاب جماعي

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وأكد على رفض الجامعة العربية القاطع لأي شكل من أشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسرا من شمال القطاع لجنوبه، أو عقابهم جماعيا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجاجة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان، أن اللقاء شهد توافقا في الرأي حول ضرورة حماية السكان المدنيين بالقطاع من العمل العسكري الإسرائيلي، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع.
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