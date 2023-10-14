شكرا لقرائتكم خبر أبو الغيط لبيربوك: غزة تتعرض لعقاب جماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة أمس، مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، بمقر الجامعة في القاهرة.

وأكد على رفض الجامعة العربية القاطع لأي شكل من أشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسرا من شمال القطاع لجنوبه، أو عقابهم جماعيا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجاجة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان، أن اللقاء شهد توافقا في الرأي حول ضرورة حماية السكان المدنيين بالقطاع من العمل العسكري الإسرائيلي، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع.