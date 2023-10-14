العراق يطيح بـ9 إرهابيين في 5 محافظات

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وأوضحت الخلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن وحدات خاصة من الاستخبارات العسكرية نفذت عمليات القبض بحق الإرهابيين، مشيرة إلى أن المتهمين مطلوبون وفق قانون مكافحة الإرهاب، وتمت إحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة، لإكمال التحقيق معهم.
وتلاحق قوات الأمن العراقي بشكل مستمر تنظيم داعش الإرهابي الذي تسبب في وقوع مجموعة من الحوادث المتفرقة بعدد من المحافظات.
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