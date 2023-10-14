الحوثي يهدد نائبا يمنيا بالتصفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف عضو البرلمان اليمني الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عن تلقيه تهديدا بالتصفية من قبل جماعة الحوثي على خلفية منشورات يكشف فيها فساد الجماعة، وأعلن عدد من النقابات والناشطين الحقوقيين إطلاق حملة تضامنية مع النائب.

وكان عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية بصنعاء أحمد سيف حاشد أعلن انسحابه من جلسة لتعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، يوم الأربعاء الماضي.

وفي السياق أقر مجلس النواب الخاضع للميليشيات الحوثية الإرهابية، قوانين جديدة تمنح الميليشيات صلاحيات مطلقة خاصة في الجوانب المالية والضريبية والجبايات، وقال مصدر مطلع «إن المجلس أقر تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، منحوا بموجبها لرئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حاليا، وهو ما سيفتح الباب أمام دفعة جديدة من الجبايات على السكان الذين يحتاج ثلاثة أرباعهم إلى نوع من المساعدة.

وحذرت المصادر من أن القوانين الجديدة ستفتح الباب أمام إغراق السكان، في مناطق سيطرة الجماعة، بالجبايات والضرائب، التي لم يستفد منها المواطنون في تلك المناطق، وتحولت كلها لصالح الميليشيات ومناسباتها الطائفية وتسليحها وثراء قادتها.

من جهة أخرى، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن أكثر من 1300 شخص نزحوا داخليا في اليمن، في سبتمبر الماضي، وبانخفاض أكثر من الثلث عن الشهر السابق له، وقالت، في تقريرها الشهري لتتبع حركة النزوح الداخلي الذي أصدرته أمس، إنها رصدت نزوح ما مجموعة 243 أسرة تتألف من 1,330 شخصا خلال الفترة بين (1 - 30) سبتمبر.

وأضاف التقرير أن من بين النازحين في سبتمبر الماضي 197 أسرة (1,117 شخصا) نزحت لأول مرة، و46 أسرة (213 شخصا) نزحت للمرة الثانية، وبحسب البيانات التي أوردها تقرير الوحدة التنفيذية، فإن عدد النازحين شهد انخفاضا في سبتمبر الماضي بنسبة حوالي 35% عن الشهر السابق له (أغسطس) الذي نزح فيه ما مجموعة 355 أسرة تتكون من 1,693 شخصا.

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