روسيا: قصف مطاري دمشق وحلب انتهاك صارخ للسيادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية الروسية القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة، عادة إياه انتهاكا صارخا للسيادة السورية.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه النشاطات من قبل الجانب الإسرائيلي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والقواعد الأساسية للقانون الدولي، محذرة من أن هذه الأعمال العسكرية محفوفة بعواقب وخيمة للغاية لأنها قد تؤدي إلى تصعيد مسلح على امتداد المنطقة.

وكان مطارا دمشق وحلب رئيسيين في سوريا، وقد خرجا عن الخدمة الخميس الماضي جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر أن إسرائيل شنت هجمات جوية عبر رشقات من الصواريخ مستهدفة مطاري حلب ودمشق الدوليين، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة.

وعد القصف محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها التي ترتكبها في غزة.

ويتعرض المطاران بين الحين والآخر لقصف إسرائيلي يلحق بهما أضرارا.

وخرج مطار حلب الواقع في شمال البلاد مرارا من الخدمة جراء ضربات إسرائيلية.

وجاء القصف الإسرائيلي غداة اتصال هاتفي ليلا بين الرئيسين السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أكدا خلاله موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، وفق الرئاسة السورية، كما جاء بعد وقت قصير من الإعلان عن جولة لوزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في المنطقة، بدأها من بغداد وتشمل دمشق وبيروت.