شكرا لقرائتكم خبر روسيا: قصف مطاري دمشق وحلب انتهاك صارخ للسيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت وزارة الخارجية إن هذه النشاطات من قبل الجانب الإسرائيلي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والقواعد الأساسية للقانون الدولي، محذرة من أن هذه الأعمال العسكرية محفوفة بعواقب وخيمة للغاية لأنها قد تؤدي إلى تصعيد مسلح على امتداد المنطقة.
وكان مطارا دمشق وحلب رئيسيين في سوريا، وقد خرجا عن الخدمة الخميس الماضي جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري سوري.
وذكر المصدر أن إسرائيل شنت هجمات جوية عبر رشقات من الصواريخ مستهدفة مطاري حلب ودمشق الدوليين، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة.
وعد القصف محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها التي ترتكبها في غزة.
ويتعرض المطاران بين الحين والآخر لقصف إسرائيلي يلحق بهما أضرارا.
وخرج مطار حلب الواقع في شمال البلاد مرارا من الخدمة جراء ضربات إسرائيلية.
وجاء القصف الإسرائيلي غداة اتصال هاتفي ليلا بين الرئيسين السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أكدا خلاله موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، وفق الرئاسة السورية، كما جاء بعد وقت قصير من الإعلان عن جولة لوزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في المنطقة، بدأها من بغداد وتشمل دمشق وبيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: قصف مطاري دمشق وحلب انتهاك صارخ للسيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.