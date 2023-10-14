ارتفاع ضحايا تايلاند وأوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين أمس، عن ارتفاع عدد القتلى في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل إلى 24 شخصا، فيما لا يزال مصير 16 تايلانديا احتجزوا رهائن مجهولا.

وقال للصحفيين «تبلغت بمقتل ثلاثة أشخاص آخرين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 قتيلا».

كما أفادت وزارة الخارجية عن إصابة مواطنين تايلانديين إضافيين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 جريحا.

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وقتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن في المعارك الأخيرة من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، «إن عدد المواطنين الأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم حماس على إسرائيل ارتفع إلى 11.