بوريل: العالم فشل في حل الصراع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العالم فشل في الجهود الرامية إلى إيجاد حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية.

وأكد في بكين أمس أن العالم فشل فشلا ذريعا، مشيرا إلى أن جهود حل الدولتين فشلت على مدار 30 عاما.

وأقر بوريل أيضا بأنه على الرغم من أن إقامة دولتين منفصلتين هو هدف مرغوب فيه للإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل، فإنه لن يحل الصراع الحالي الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان بوريل يتحدث في العاصمة الصينية مع وزير الخارجية وانج يي حول قضايا أمنية دولية.

وقال بوريل «الآن، نشهد وضعا إنسانيا خطيرا في غزة».