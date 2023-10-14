شكرا لقرائتكم خبر بوريل: العالم فشل في حل الصراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد في بكين أمس أن العالم فشل فشلا ذريعا، مشيرا إلى أن جهود حل الدولتين فشلت على مدار 30 عاما.
وأقر بوريل أيضا بأنه على الرغم من أن إقامة دولتين منفصلتين هو هدف مرغوب فيه للإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل، فإنه لن يحل الصراع الحالي الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان بوريل يتحدث في العاصمة الصينية مع وزير الخارجية وانج يي حول قضايا أمنية دولية.
وقال بوريل «الآن، نشهد وضعا إنسانيا خطيرا في غزة».
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