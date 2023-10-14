حملة مليونية لإسقاط نتنياهو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل الإسرائيليون التوقيع على «عريضة المليون» التي تطالب بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتحمله مسؤولية تدهور الوضع الأمني والحرب على غزة، وتتهمه بتطبيق سياسة تجاه الفلسطينيين تضمن تعزيز حركة «حماس» وإضعاف السلطة الفلسطينية. و وجد نتنياهو نفسه أمام اتهام أكثر خطورة يعكس الإخفاق الخطر الذي يتحمل مسؤوليته أسوة بقادة الأجهزة الأمنية، حيث كشفت معلومات جديدة عن وصول مؤشرات للجيش الإسرائيلي و»الشاباك» (جهاز الأمن الداخلي) قبل ساعات عدة من اقتحام أكثر من ألفي عنصر من حركة «حماس» الحدود إلى جنوب إسرائيل، كما أفادت المعلومات بأن نتنياهو نفسه علم بالأمر عند السادسة والنصف من صبيحة السبت الماضي، لكن أحدا لم يفعل شيئا ولم تصل أول قوة عسكرية وشرطية إلا بعد خمس ساعات.

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